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OBTÉN FRONTIER® INTERNET

EN BOURBON, INDIANA

Fiber 1 Gig por solo

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Con pago automático y factura electrónica por mes. Se aplican cargos únicos y por cancelación anticipada††.

  • Enrutador Wi-Fi Amazon eero incluido**

  • Sin límites de datos ni cargos por exceso

  • Precios de mes a mes sin compromiso anual



Compra planes de Internet de Frontier disponibles en Bourbon, Indiana

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por mes con pago automático y factura electrónica. Velocidad máxima pre cable 1000/1000. Wi-Fi, las velocidades reales y promedio varían. Se aplican cargos únicos y por cancelación anticipada††. En áreas selectas donde esté disponible.

  • Incluye el router Amazon eero Pro 7 con tecnología Wi-Fi 7.

  • Sin límites de datos ni cargos por exceso

  • Precios de mes a mes

Frontier Secure® Add-On

Llame para precios

  • Combina Frontier Secure con tu servicio de Internet y mantente mejor protegido

  • Protección de identidad

  • Administrador de contraseñas

  • Soporte técnico de primera calidad

Home Phone Add-On

  • Combina el teléfono residencial con tu servicio de Internet y mantente mejor conectado

  • Llamadas nacionales ilimitadas

  • Identificador de llamadas

  • Llamada en espera

  • Correo de voz

Consulta la disponibilidad por ciudad

Encuentra las mejores ofertas de Internet en tu zona: Por favor elige tu ciudad de la lista
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Obtén el servicio de Frontier Internet en Bourbon

Con Frontier Internet en Bourbon, obtendrás acceso a tu mundo digital con un gran valor desde el primer día. Frontier ofrece soporte técnico gratuito las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que significa que tienes la asistencia que necesitas cuando la necesitas. Además, cuando eliges Internet de Frontier obtienes datos ilimitados sin compromiso anual, sin tarifa por el router de Wi-Fi y una conexión lista para la red para hacer lo que quieras en línea, cuando quieras, sin límites.

¡Puedes mantenerte conectado cuando agregas el teléfono residencial a tu Internet de Frontier! Llama para ver qué ofertas de paquetes de teléfono residencial e Internet de Frontier están disponibles para ti.

Aumenta tu señal Wi-Fi desde $10/mes

Elimina los puntos muertos agregando extensores Wi-Fi para todo el hogar a tu plan.

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Ahorra con los paquetes de Frontier en Indiana

Un paquete de Frontier es la mejor manera de tener todas tus necesidades de servicios para el hogar en un solo lugar. Combina el poder de Frontier Internet con Frontier Teléfono de Casa y ahorrarás dinero y agilizarás tus facturas cada mes. Además, la tecnología de voz digital ofrece funciones avanzadas para ayudarte a mantenerte mejor conectado con las personas que son importantes para ti. No hay nada mejor que eso. Llama hoy para obtener más información sobre las ofertas de Frontier en Bourbon.

  • Perfecto para familias.

  • Consolida tus facturas

  • Mejor comunicación

  • Ahorra dinero cada mes

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Servicio de Teléfono de Casa con Frontier en Bourbon

Con el servicio Frontier Teléfono Residencial, puedes mantenerte en contacto fácilmente con amigos y familiares en todo el país o atender una reunión de trabajo con una calidad de llamada nítida. A diferencia de los teléfonos celulares, que pueden interrumpir tu llamada, podrás tener excelentes conversaciones con amigos y familiares cuando tengas tu plan de telefonía residencial de Frontier en Bourbon.

  • Llamadas nacionales ilimitadas

  • Evita usar minutos de celular en casa

  • Más de 20 útiles funciones de llamadas

  • Portal de gestión de llamadas en línea

††Se aplica un cargo por cancelación anticipada prorrateado de $100 si se cancela en los meses 1 al 12.

Solo para nuevos clientes residenciales de Internet de Frontier. El servicio de Internet de Frontier no se proporciona en función de los niveles de velocidad u otro nivel de rendimiento y Frontier no garantiza que usted podrá realizar ninguna actividad de Internet en particular con el servicio. Para obtener más información, consulte: frontier.com/internetdisclosures. Requiere pago automático o se aplica una tarifa de $10/mes. Factura impresa disponible por $3.49/mes. La tarifa no se aplica a clientes selectos. La activación ($85) y otros cargos aplicables, servicios adicionales e impuestos son adicionales y están sujetos a cambios durante y después del período de la promoción. Se aplica una tarifa de reabastecimiento de equipo de $50 por hogar cuando el Internet se desconecta. También se aplica un cargo de hasta $150 por dispositivo si no se devuelve el equipo. Servicio sujeto a disponibilidad. Precio y términos sujetos a cambio. No se puede combinar con otras ofertas. Se aplican otras restricciones, políticas y términos de servicio de Frontier.

♦El precio incluye hasta dos extensores Wi-Fi. La cantidad y el modelo se determinan según el enrutador existente y las necesidades de cobertura en el momento del pedido/instalación. El rango de cobertura y el rendimiento varían según el modelo, el uso y las condiciones del edificio. Extensores adicionales disponibles por $10/mes cada uno. Se aplican cargos por no devolución y reposición de equipos según los términos del servicio de Internet.

**Las velocidades máximas de eero se derivan de las especificaciones IEEE. La cobertura varía según el uso normal y las condiciones del edificio. El alcance y el rendimiento real puede variar. Consulta https://eero.com/legal para obtener más detalles. ©2026 Amazon.com, Inc. o sus afiliados, eero y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Amazon.com c/o eero LLC, 660 3ra Calle, San Francisco, CA.

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