*Ofertas de tarjetas de recompensa Visa: No se pueden canjear por efectivo. Frontier aplicará un cargo por cancelación anticipada prorrateado de 12 meses según el monto de la tarjeta si se selecciona la oferta opcional de Visa. Para nuevos clientes que mantienen la oferta de servicios y precios sin cambios durante 90 días después de la instalación y pagan la primera factura en su totalidad. Debe canjear dentro de los 75 días posteriores a la notificación. La tarjeta se entrega 30 días después del canje y vence 6 meses después de su emisión. Visite RewardCenter.Frontier.com para conocer el Acuerdo del titular de la tarjeta. La tarjeta de recompensa Frontier Visa es emitida por The Bancorp Bank conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc. y se puede usar en todos los lugares donde se acepten las tarjetas de débito Visa. Sin acceso a efectivo. El Banco Bancorp; Miembro FDIC. El Bancorp Bank no respalda ni patrocina y no está afiliado de ninguna manera con ningún producto o servicio ofrecido por Frontier Communications.

**Las velocidades máximas de eero se derivan de las especificaciones IEEE. La cobertura varía según el uso normal y las condiciones del edificio. El alcance y el rendimiento real puede variar. Consulta https://eero.com/legal para obtener más detalles. ©2023 Amazon.com, Inc. o sus afiliados, eero y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Amazon.com c/o eero LLC, 660 3ra Calle, San Francisco, CA.

***Las velocidades máximas de transmisión inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El alcance, la cobertura y la cantidad máxima de dispositivos conectados se basan en los resultados de las pruebas en condiciones normales de uso. No se garantiza el rendimiento real de datos inalámbricos, la cobertura inalámbrica ni la cantidad de dispositivos conectados. El uso de Wi-Fi 6E y funciones que incluyen OFDMA, 1024-QAM y HE160 requiere que los clientes también admitan las funciones correspondientes.

†Unlimited Digital Voice requiere servicio de Internet para funcionar. Si se cancela Internet, el cliente debe suscribirse al servicio de voz ilimitada (no digital) para conservar el servicio de voz. Su servicio Frontier Digital Voice, incluido el servicio 911, requiere energía eléctrica o batería de respaldo para funcionar. Durante un corte de energía, es posible que no pueda hacer llamadas, incluso al 911, sin energía de respaldo para la puerta de enlace residencial (RG) y/o la terminal de red óptica (ONT), o un medio alternativo de llamada. La batería de respaldo opcional se puede comprar por separado en frontier.com/batterybackup. Incluye llamadas locales y de larga distancia con discado directo a EE. UU., Canadá y México. Se excluyen otros tipos de llamadas. Se aplican restricciones.

¶Total Shield requiere un servicio de Internet Frontier activo. Frontier no proporciona el teléfono inteligente necesario para la descarga de la aplicación, las notificaciones y el funcionamiento. Servicio de acceso a Internet y cargos no incluidos. Frontier no garantiza que el servicio estará libre de errores o sin interrupciones. Se aplican impuestos, recargos impuestos por Frontier y gubernamentales, requisitos mínimos del sistema y otros términos y condiciones. Seguridad multidispositivo cubre hasta 10 dispositivos.

‡El horario está sujeto a cambios. My Premium Tech Pro es un servicio de mejor esfuerzo y es posible que no siempre pueda resolver todos los problemas, a pesar de los mejores esfuerzos de sus técnicos. Para los clientes de Fiber 5 Gig, la suscripción a My Premium Tech Pro se proporciona sin cargo y se requiere mientras Fiber 5 Gig permanezca en la cuenta.

♦El precio incluye hasta dos extensores Wi-Fi. La cantidad y el modelo se determinan según el enrutador existente y las necesidades de cobertura en el momento del pedido/instalación. El rango de cobertura y el rendimiento varían según el modelo, el uso y las condiciones del edificio. Extensores adicionales disponibles por $10/mes cada uno. Se aplican cargos por no devolución y reposición de equipos según los términos del servicio de Internet.

^Para clientes de Internet de Frontier que son nuevos en YouTube TV. Este descuento de YouTube TV solo está disponible para los participantes en los Estados Unidos que hayan recibido la oferta de Frontier a partir del 1 de octubre. La oferta promocional solo está disponible para usuarios que no son suscriptores actuales de YouTube TV, no han sido suscriptores de YouTube TV ni participaron en una prueba de YouTube TV antes. Si son elegibles: los clientes de Internet de Frontier recibirán la prueba gratuita estándar y luego un descuento de $15 por mes durante 12 meses sobre el precio de suscripción estándar; los clientes actuales de Frontier Internet con Frontier TV o Fiber TV recibirán la prueba gratuita estándar y luego un descuento de $15 al mes durante 12 meses sobre el precio de suscripción estándar que ofrece YouTube TV. El precio de suscripción estándar está sujeto a cambios. No se te cobrará hasta que expire el período de prueba. Puedes cancelar tu prueba estándar sin cargo en cualquier momento antes de que finalice la prueba. También puedes cancelar tu membresía de paga de YouTube TV en cualquier momento. Continuarás recibiendo acceso a YouTube TV hasta el final de tu período de facturación de YouTube TV, pero no se emiten reembolsos ni créditos para períodos de facturación parciales. Oferta válida para un solo canje de descuento de YouTube TV por cuenta de Frontier elegible. Los participantes elegibles deben usar el enlace de activación provisto por Frontier y completar la activación a través de Google para reclamar la oferta. La oferta requiere una cuenta de Google. El valor promocional de la oferta no es transferible, no se puede revender, no se puede canjear por dinero en efectivo ni es reembolsable. Debe tener 18 años o más. Prueba gratuita, ofertas u ofertas promocionales disponibles solo para el plan básico de YouTube TV. Cargos por equipo, instalación y otros servicios, impuestos y tarifas adicionales. Se requiere una cuenta de Internet de Frontier. Oferta y facturación sujetas a los Términos y condiciones de Frontier. Frontier se reserva el derecho de cambiar o cancelar la oferta en cualquier momento y por cualquier motivo. También se aplican las Condiciones de servicio del servicio de pago de YouTube.

Oferta exclusiva para direcciones que califiquen. Solo para nuevos clientes residenciales de Internet. Las velocidades máximas son por cable, Fiber 1 Gig depende de la ubicación. El Wi-Fi, las velocidades reales y promedio varían. Rango de capacidad de velocidad máxima para Fiber 500 (450-500 Mbps de descarga/carga), Fiber 1 Gig (846-1000 Mbps de descarga, 792-1000 Mbps de carga), Fiber 2 Gig (1800-2000 Mbps de descarga/carga) y requiere dispositivos y cableado con capacidad de 2 Gbps. Fibra 5 Gig (4500-5000) requiere dispositivos y cableado con capacidad de 5 Gbps. Detalles de rendimiento: frontier.com/internetdisclosures. Requiere pago automático o se aplica una tarifa de $10/mes. Factura impresa disponible por $2.99/mes. La tarifa no se aplica a clientes selectos. Se aplica una tarifa de reabastecimiento de equipo de $50 por hogar cuando el Internet se desconecta. También se aplica un cargo de hasta $150 por dispositivo para Fiber 500, 1 Gig y 2 Gig, y hasta $400 para Fiber 5 Gig si el equipo no se devuelve. Otros cargos aplicables y servicios adicionales son extra. Sujeto a disponibilidad. Precio y términos sujetos a cambio. No se puede combinar con otras ofertas. Se aplican otras restricciones, políticas y términos de servicio de Frontier.